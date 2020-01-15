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Otomobil direğe çarptı, 1 ağır yaralı

İHA

Otomobil direğe çarptı, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Bolvadin çevre yolu yeni sanayi sitesi servis yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yeni sanayi sitesi istikametinden ilçeye seyir halinde bulunan Mustafa Bayramer yönetimindeki 61 AN 535 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp direğe çarparak şarampole yuvarlandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü Mustafa Bayramer ağır yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ilk olarak Bolvadin Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Mustafa Bayramer Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR

15 Ocak 2020 Çarşamba

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