İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan kampanya, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de gerçekleştirildi.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında ortaöğretim öğrencilerine trafik kimlik kartları teslim edildi. Trafik kimlik kartlarını alan öğrencilerinin heyecanlı ve sevinçli oldukları gözlerden kaçmadı. Daha sonra trafik işaretleri ile yol kontrolü yapan öğrenciler, durgeç işaretleri ile öğrenci ve vatandaşların yaya geçitlerinde güvenli geçiş yapabilmelerini sağladı.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu öğrencisi Zeynep Ceylan, ''İlk önce gelerek bize kimliklerimizi dağıttılar. Ondan sonra dışarıya çıkarak arkadaşlarımızın can güvenliğini sağlayarak yaya geçidinin kontrolünü aldık. Diğer arkadaşlarımız ile diğer günler değişerek uygulamamızı yapacağız. Bu uygulama arkadaşlarımız için güvenli olacak'' dedi.



"Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde karşıya geçmeleri sağlanıyor"

Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu Müdürü Cengiz Sarıkoç ise konuyla ilgili, ''Biz geçen senede aynı uygulamayı yapmıştık. Uygulamamız geçen sene başladı bu sene öğrencilerimizin kimlikleri geldi. Görevli arkadaşlarımızın kimlikleri geldi. Yaya geçidinden öğrencilerimizin güvenli bir şekilde karşıya geçmeleri için öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz görevlendiriliyor. Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde karşıya geçmeleri sağlanıyor. Bizim için bu uygulama çok çok önemliydi çünkü çarşı merkezimizde ve işlek bir cadde de okulumuz. Bu yüzden Şuhut'un en işlek caddelerinden birisi diyebilirim. Öğrencilerimizin güvenliği açısından bu uygulama çok çok olumlu oldu'' sözlerine yer verdi.

Düzenlenen etkinliğe Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokul Müdürü Cengiz Sarıkoç, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

AFYONKARAHİSAR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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