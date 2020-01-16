"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan operasyonla 34 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kent merkezinde yapılan bir ihbar üzerine Cumhuriyet, savcısından alınan arama kararına istinaden yaptığı operasyonla İbrahim Ç. isimli şahsın Yunus Emre Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada saksılara ekilmiş halde 34 kök Hint keneviri bitkisi ve 2,35 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Bahse konu şahsa Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile “Yasa Dışı Kenevir Bitkisi Yetiştirmek ve Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçlarından işlem yapılarak serbest bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:07

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.