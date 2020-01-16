Bağ evi hırsızları yakayı ele verdi

Afyonkarahisar il merkezine bağlı Erkmen beldesinde yaşanan hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 zanlıdan 3’ü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar il merkezine bağlı Erkmen beldesinde son zamanlarda meydana gelen ikametten hırsızlık olaylarının ardından bölgede titiz bir çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 zanlıya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Erkmen beldesi Fevzi Çakmak Mahallesi Oğuzkağan Sokak'taki adresten televizyon çalınması, Erkmen beldesi Fevzi Çakmak Mahallesi Alpaslan Caddesi'ndeki adresten televizyon, ziynet eşyaları ve değişik markalarda kol saatlerinin çalınması, Erkmen beldesi Dere Altı mevkisindeki bağ evinden drone çalınması ve Erkmen beldesi Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki adresten televizyon çalınması olaylarına karışan M.E., B.K. ve N.E. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde hırsızlık yaptıklarını itiraf ettikleri, ikametlerden çalınan televizyon ve ziynet eşyalarının bir kısmının ele geçirildiği ve sahiplerine iade edildiği belirtildi. Olaya karıştığı tespit edilen ve halen Suriye sınırında Uzman Erbaş olarak görev yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Yakalanan 3 şüpheli alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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