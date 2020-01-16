Bağ evi hırsızları yakayı ele verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bağ evi hırsızları yakayı ele verdi

İHA

Afyonkarahisar il merkezine bağlı Erkmen beldesinde yaşanan hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 zanlıdan 3'ü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bağ evi hırsızları yakayı ele verdi

Afyonkarahisar il merkezine bağlı Erkmen beldesinde yaşanan hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 zanlıdan 3’ü polis ekipleri tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar il merkezine bağlı Erkmen beldesinde son zamanlarda meydana gelen ikametten hırsızlık olaylarının ardından bölgede titiz bir çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 zanlıya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Erkmen beldesi Fevzi Çakmak Mahallesi Oğuzkağan Sokak'taki adresten televizyon çalınması, Erkmen beldesi Fevzi Çakmak Mahallesi Alpaslan Caddesi'ndeki adresten televizyon, ziynet eşyaları ve değişik markalarda kol saatlerinin çalınması, Erkmen beldesi Dere Altı mevkisindeki bağ evinden drone çalınması ve Erkmen beldesi Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki adresten televizyon çalınması olaylarına karışan M.E., B.K. ve N.E. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde hırsızlık yaptıklarını itiraf ettikleri, ikametlerden çalınan televizyon ve ziynet eşyalarının bir kısmının ele geçirildiği ve sahiplerine iade edildiği belirtildi. Olaya karıştığı tespit edilen ve halen Suriye sınırında Uzman Erbaş olarak görev yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Yakalanan 3 şüpheli alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

34 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER 34 kök Hint keneviri ele geçirildi
Şuhut'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik kimlik kartı
YEREL HABERLER Şuhut'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' ...
Sağlığına kavuşan şah kartalı doğaya salındı
YEREL HABERLER Sağlığına kavuşan şah kartalı doğaya salındı
Kartopu oynarken vücutlarında yanık oluşan 2 öğrencinin tedavisi sürüyor Rektör Nurullah Okumuş, “Henüz bir rapor ulaşmış değil”
YEREL HABERLER Kartopu oynarken vücutlarında yanık oluşan 2 ...
Otomobil direğe çarptı, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil direğe çarptı, 1 ağır yaralı
Belediyeden balık tanzim satış noktası Emirdağ'da üç katı ücrete balık satılınca belediye tarafından balık tanzim satış noktası kuruldu
YEREL HABERLER Belediyeden balık tanzim satış noktası Emirdağ'da üç ...
İzinsiz kullandıkları kredi kartı yüzünden ölen iki kardeş toprağa verildi
YEREL HABERLER İzinsiz kullandıkları kredi kartı yüzünden ölen iki ...
Bu çocuklar neden yandı? Çocukları yakan maddenin ne olduğu halen bilinmiyor İncelemelerde herhangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadı Numuneler Ankara’ya gönderildi
YEREL HABERLER Bu çocuklar neden yandı? Çocukları yakan maddenin ne ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X