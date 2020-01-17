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Şuhut'ta ''Çevreci Nesille Şuhut’un Geleceğine Merhaba'' projesi

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla ''Çevreci Nesille Şuhut'un Geleceğine Merhaba'' projesi ilçe genelindeki ilkokul 4. sınıflarda uygulanmaya devam ediyor.

Şuhut'ta ''Çevreci Nesille Şuhut’un Geleceğine Merhaba'' projesi

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla ''Çevreci Nesille Şuhut'un Geleceğine Merhaba'' projesi ilçe genelindeki ilkokul 4. sınıflarda uygulanmaya devam ediyor.
Temiz toplum, sağlıklı yaşam, sürdürülebilir ekoloji, bilinçli tüketim, yetiştirme teknikleri ve çevre duyarlığının Şuhut'ta devam eden proje çalışmalarında değerlendirilen 4 özgün projede dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu tarafından 4 özgün projede dereceye giren öğrencilere kupa ve yaş pasta hediye edildi.
Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, konu ile ilgili açıklamalarında, ''Projenin amacı olan çevre duyarlığının Şuhut ilçemizin her yaş grubunda ve her aile ortamında yaşatılmasını sağlamak. Kirletmeden temiz kalmasını sağlamak ve geri dönüşümün bizleri geri dönülemeyecek zorluklardan koruma yollarını tüm toplum paydaşları ile paylaşmaya çalışıyoruz'' ifadelerine yer verdi.

AFYONKARAHİSAR

17 Ocak 2020 Cuma

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