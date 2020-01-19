BAL: Sandıklıspor: 1 - Salihli Belediyespor: 3

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 14. hafta maçında Sandıklıspor, Salihli Beldiyespor’a 31 mağlup oldu.

Sandıklıspor'un evinde oynanan 14'üncü hafta maçında Salihlispor 15. dakikada Bartu Umut'un attığı gol ile öne geçerek devreyi 10 önde tamamladı. 87'inci dakikada Furkan Çarkçı’nın golü ile fark ikiye çıkarırken, uzatma dakikalarında Görkem Çelik Sahihlispor'un 3'üncü golünü kaydetti. Sandıklıspor'un tek golü ise 90+4'üncü dakikada Muhammet Ünal'dan gelirken, Salihli Belediyespor Sandıklıspor’u 31 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

AFYONKARAHİSAR 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:10

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.