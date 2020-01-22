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Entegre Katı Atık Tesisi için çalışmalar sürüyor

İHA

Çevre Hizmetleri Birliği tarafından ihalesi yapılan, 17 Ocak 2019 tarihinde sözleşmesi imzalanan Entegre Katı Atık Tesisi için çalışmalar devam ediyor.

Entegre Katı Atık Tesisi için çalışmalar sürüyor

Çevre Hizmetleri Birliği tarafından ihalesi yapılan, 17 Ocak 2019 tarihinde sözleşmesi imzalanan Entegre Katı Atık Tesisi için çalışmalar devam ediyor.
Biyometanizasyon Tesisi ve Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesislerinin tamamlanmasıyla Afyonkarahisar’da bulunan köy, kasaba, ilçe belediyeler olmak üzere tüm il genelinin katı atıklarının bertarafı ve geri kazanımı sağlanacak. Biyometanizasyon Tesisi’nin 1 Ekim 2020 tarihinde, Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisinin yapımınin ise 1 Ocak 2021 tarihinde tamamlanarak işletmeye alınması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla her iki tesisinde ülkemizde katı atık sorununa entegre bir şekilde çözüme kavuşturan örnek bir tesis olacağı bildirildi.

Toplam maliyet 100 milyon lira
Entegre Katı Atık Yönetimi işi Fizibilite Raporu ve ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuş olup, onayların ardından inşaat sürecine başlanacak. Entegre Katı Atık Yönetimi İşi kapsamında yapılacak tesislerin toplam yatırım maliyetinin ise 100 milyon lira olacağı, çevresel katkılarının yanı sıra, tesislerde çalışacak personelle birlikte istihdam adına projenin hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor. Hayata geçirilecek Entegre Katı Atık Yönetimi projesiyle Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği bir ilke daha imza atılacak. Tesislerin işletmeye alınması ile birlikte organik atıkların özel yöntemlerle Biyometanizasyon Tesislerinde bertarafı sağlanırken, biyogazdan elektrik enerjisi üretimi yapılacak. 2015 yılında işletmeye alınan Katı Atık Ön İşlem Tesisine ilave olarak yapılacakAtıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi ile ön işlemden çıkan ambalaj atıkları geri kazanım tesislerine gönderilecek, diğer ısıl değeri yüksek atıklar ise Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisinde çimento fabrikalarına alternatif yakıt üretimi yapacak. Böylece ülkemizde uygulanmaya başlanan Sıfır Atık Projesine uygun olarak atığın yeniden kullanımı, geri kazanılması ve nihai olarak az miktardaki değerlendirilmesi mümkün olamayan atıkların düzenli depolama yöntemiyle bertarafı sağlanmış olacak.

AFYONKARAHİSAR

22 Ocak 2020 Çarşamba

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