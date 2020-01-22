Emirdağ’da İş-Kur Hizmet Noktası açılacak

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediyesi ile Afyonkarahisar İşKur İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği belediye hizmet binasında İşKur Hizmet Noktası açılacak.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun seçim vaatlerinden olan “Kariyer İstihdam Merkezi” projesinin ilk adımı atıldı. Emirdağ Belediyesi ile Afyonkarahisar İşKur İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Belediye hizmet binasında İşKur Hizmet Noktası açılacak. Böylelikle işverenle, iş arayanlar hizmet noktasında bir araya gelecek. İşKur Hizmet Noktası protokolü Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ile İşKur İl Müdürü Ahmet Karakaya arasında imzalandı.

Protokolle ilgili bilgiler veren Afyonkarahisar İşKur İl Müdürü Ahmet Karakaya, “İmzaladığımız protokolle birlikte burada görevlendirdiğimiz arkadaşımız vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başlayacaktır. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın İŞKUR'un hizmetlerine kısa sürede ulaşılmasını sağlamak. Protokolün hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

“Seçim öncesi vaadimiz gerçekleşiyor”

İmzalanan protokolle birlikte seçim vaatlerinden olan “Kariyer İstihdam Merkezi” projesinin ilk adımını attıklarını söyleyen Emirdağ Belediye Başkanı Sekan Koyuncu, açılacak olan ofisle iş arayanlarla, işverenleri buluşturacaklarını ifade etti. Başkan Koyuncu, seçim öncesi projelerimiz arasında yer alan “Kariyer İstihdam Merkezi” projesini hayata geçirmek üzereyiz. Protokolümüzün her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizimle işbirliği halinde olan İşKur İl Müdürümüz Ahmet Karakaya’ya teşekkür ediyorum” dedi.

AFYONKARAHİSAR 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

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