Belediye işçilerinin maaşları zamlandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesinde görev yapan kadrolu işçilerin yıllık maaş artışlarını ilgilendiren sözleşme Belediyeİş Sendikası ile devam eden görüşmeler sonuçlandı.

Başkan Mustafa Çö, Belediyeİş Sendikası Afyon Şube Başkanı Yücel Şahin ve Başkan Yardımcısı Mehmet Selman'ın karşılıklı attıkları imzalar ile anlaşma resmiyet kazanmış oldu.

2021’nin Aralık ayına kadar sürecek olan anlaşma sonrası taraflar, iyi niyet ve karşılıklı değerlendirmeler yaparak orta yolun bulunduğunun altını çizdiler. Sandıklı Belediyesi Sendika temsilcileri Uğur Atasoy, Halil İbrahim Koyutürk ve Ömer Özdemir, Başkan Mustafa Çöl’e imza töreninden sonra göstermiş oldukları çabalardan dolayı çiçek hediye ederek, tüm belediye personelleri adına kendilerine teşekkürlerini ilettiler.

AFYONKARAHİSAR 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

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