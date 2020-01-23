Askıda yemek uygulaması yüzleri güldürdü

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

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Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde başlatılan askıda yemek uygulaması ihtiyaç sahibi ve öğrencilerin yüzünü güldürecek.

Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sosyal sorumluk projesi kapsamında “Askıda Yemek ” uygulaması başlattı. Uygulama hakkında bilgiler veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile ilçe esnafı Bekir Oruç yardımseverliği yaymak amacıyla Askıda Yemek uygulaması başlattı. Uygulama ile hayırseverlerin ödeyecekleri ücretle ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacı karşılanacak. Veren el alan eli görmeyecek. Bu iyilik hareketine tüm hayırseverlerimizin katılmasını arzu ediyoruz” dedi.

AFYONKARAHİSAR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

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