Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Başmakçı ilçesine bağlı Akpınar köyü yakınlarında Mustafa K. (28) yönetimindeki 07 BLK 71 plakalı otomobil ile Mustafa Ö. (30) yönetimindeki 03 DC 529 plakalı kamyonun çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada Mustafa K., araç içerisinde bulunan Zeynep K., Yağmur Ö., Gökhan Hasan A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

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