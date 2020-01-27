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Sandıklı depremzedeler için tek yürek oldu Başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüyor

İHA

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde etkilenen vatandaşlar için Sandıklı'da başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüyor.

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli depremde etkilenen vatandaşlar için Sandıklı’da başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüyor.
Sandıklı Zabıta Müdürlüğü tarafından kabul edilen yardımlarda giyim, kuru gıda, battaniye, ısıtıcı ve nakdi yardımlar için seferber olan vatandaşlar belediye önüne yardımlarını getiriyor. Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu ifade eden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, “Bizler üzerimize düşen çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bu deprem esnasında meydana gelen hasarda dışarda kalan kardeşlerimize de AFAD ve Sandıklı Belediyesi işbirliği ile bir çalışma başlattık. Yarın (Salı) günü akşama kadar sürecek bu kampanyada temin ettiğimiz gıda, ısıtıcı ve battaniyeleri en güzel şekilde yerine teslim etmek için harekete geçtik. Rabbim inşallah bu yapmış olduğumuz çalışmaları kabul eder. Böyle bir çalışmada Sandıklı Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Sandıklı halkının göstermiş olduğu özveriden dolayı da halkımıza teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu en güzel çalışmaları biliyorsunuz. Zamanında bu ilçe hem devletine, hem de milletine gerekli hassasiyeti göstermişti. Kurtuluş Savaşı sırasında uçaklar hediye etmişti. Dış borçlar konusunda ödemeler yapmıştı. Geçen dönemde da Bayır Bucak ve Halep’teki kardeşlerimize tırlar dolusu yardım malzemeleri gönderdi. Bugün başlattığımız kampanya ile telefonlarımız susmadı adeta. Anadolu insanının en güzel örneği olarak Ayşe teyzemiz geldi “alın şu miktarı benim için kardeşlerime gönderin. Onlara bir el uzatmak istiyorum” dedi. Biz de bu vesile ile bir köprüyüz bu köprüde bulunmaktan da son derece mutluyuz. İnşallah yarın saat 17.00 gibi bunları güzel bir çalışma ve program ile AFAD’da teslim ederek yerine ulaştıracağız” dedi.
Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ise; 2000 2003 yıllarında Sivrice ilçesinde kaymakam olarak görev aldığını ifade ederek, "Sivrice’de mesaim oldu. Orada dostlarım ve arkadaşlarım var. Onlar ile de görüştüm. Moralleri iyi ama neticede can ve mal kaybına da neden olan bir doğal afet meydana geldi. Devletimiz ve milletimiz güçlü. Vatandaşlarımız hemen örgütlendi. Teyzemiz kendi harcayacağı evinin rızkını getirerek buraya takdim etti. Bu tür doğal afetlere karşı milli birlik ve beraberliğimizi dayanışmamızı muhafaza eder ve korur isek, en az zarar ve sıkıntı ile bu felaketleri atlatırız. Elazığ ve Malatya’da deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah böyle felaketler ile tekrar karşı karşıya kalmayız. Devletimiz, vatandaşlarımız fevkalade yardım sever ama bu yardımların belli bir plan ve koordine dâhilinde yapılması gerekiyor. Bunun da en iyi yolu AFAD gibi, Bakanlıklarımız gibi, Kızılay gibi kontrollü bir şekilde yardımları bu kalanlardan ulaştırmamız gerekiyor. Belediyemizi de tebrik ediyorum. Yaptığı uygulama gayet güzel. Burada vatandaşlarımızdan toplanan maddi manevi değerli yardım malzemeleri AFAD kanalı ile bölgeye ulaştıracak” dedi.
Salı günü akşamına kadar Zabıta önünde toplanan yardımların, AFAD aracılığı ile deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR

27 Ocak 2020 Pazartesi

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