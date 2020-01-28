Emirdağ İlçe Belediyesi'nden 'Evde Bakım Hizmeti'

Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçe Belediyesi tarafından evden çıkamayan ve yatalak hastalar için Evde Bakım Hizmeti veriliyor.

Emirdağ Belediyesi, 56 projesi içinde yer alan bir projeyi daha faaliyete geçirdi. Sosyal ve ekonomik açıdan yoksulluk ve yoksunluk içerisinde bulunan, evden çıkamayacak durumda bulunan yaşlı, hasta, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin kişisel bakımları, sosyal ve kurumsal yönlendirme ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak için “Evde Bakım Hizmet Aracı” hizmet vermeye başladı. “Evde Bakım Hizmet Aracı” tarafından; yaşlı ve engellilerin öz bakımları, saç kesimi, tıraş, tırnak kesimi, ev yada oda temizlikleri, acil alışverişleri, elektrik ve su faturalarını yatırmalarına yardımcı olmak, evlerinde sıhhi tesisat veya elektrik sorunu varsa görevli teknik eleman tamiratı ve ihtiyaç sahibi hastalara alt bezi ve havalı yatak yardımı gibi birçok hizmet sunuluyor.

AFYONKARAHİSAR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:20

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.