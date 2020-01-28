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Sandıklı Devlet Hastanesi’nde dikişsiz katarakt ameliyatları başladı Sandıklı’da son teknoloji ...

İHA

Sandıklı Devlet Hastanesi’nde dikişsiz katarakt ameliyatları başladı Sandıklı’da son teknoloji cihazlar ile katarakt ameliyatı yapılıyor

Sandıklı Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatları en yeni teknolojiye sahip modern ‘Fakoemülsifikasyon’ cihazları ile dikişsiz şekilde yapılmaya başladı.
Göz Hastalıkları Uzmanı İbrahim Ethem Ay tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası hastaların dışarı gitmeden ilçede ameliyat olmasından memnun oldukları ifade edildi. Hastaneye kazandırılan yeni cihazlar ile dikişsiz katarakt ameliyatları ve göz içi lens implantasyonu yönteminin uygulandığını anlatan Ay, “Katarakt ameliyatlarını yapmaya başladık. Bu bir imkân meselesi bu imkânları bize sağlayan, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve hastane yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Buraya cihazın kazandırılmasında, kurulmasında ve ameliyatların yapılmasında vesile olan arkada çok ciddi bir ekip var. Türkiye idareci bazlı bir ülkedir. İdareci bir yerde iyi ise orası abat olur bizde idarecilerimizden son derece memnunuz. Bana bu imkânlar sağlanmasa benim hastaya yapabileceklerim sınırlıdır” dedi.
“Dikişli ameliyatlar meşakkatli ve eski bir teknoloji”
İlçede şuan için gözyaşı ameliyatlarının çok yoğun olduğunu belirten Ay, “Gözyaşı kanalı tıkalı olan hastalarımızın genelde bir veya iki gözünde sulanmalar olur. Bu ameliyatları çokça yapıyoruz. Bunun yanında şaşılık ameliyatlarımız ile katarakt ameliyatlarımız başladı. Katarakt ameliyatlarımıza yeni bir mikroskop gelmeden önce dikişli katarakt ameliyatları yapıyorduk. Dikişli katarakt ameliyatları da meşakkatli ve eski bir teknolojidir. Ama o da yine de pek çok hastanın sorununa deva oluyordu. Şimdi ise çok daha kaliteli bir cihaz ile devam ediyoruz. Önceki çalıştığım üniversite de bulanan cihaza denk kalitede bir mikroskop ve katarakt cihazı temin edildi. Bizimde bunu temin edenlere teşekkür etmemiz ve buradaki insanlara hizmet etmemiz düşüyor” dedi.
“Ameliyatlar yeni teknoloji ile dikişsiz olarak yapılıyor”
Yeni teknoloji ile katarakt ameliyatlarının dikişsiz şekilde yapıldığını ifade eden Ay, “Lazer ile yapılan katarakt ameliyatlarımıza yeni başladık. Geçtiğimiz hafta 3 kişiye, Pazartesi günü 4 kişiye ve Perşembe günü de 4 kişiye planlıyoruz. Haftada 810 kişiye katarakt ameliyatı yapmayı planlıyoruz. Duruma göre ve hastaların talebine göre bu sayı artabilir veya azalabilir. Bunun yanında gözyaşı kanalı ameliyatları da haftada 3 veya 4 tane oluyor. Normalde bu fazla bir rakamdır. Burada bu kadar ameliyata ihtiyaç olduğunu bilmiyordum ama hakikaten uzun zamandır böyle bir ihtiyaç birikmiş ve bunu gidermeye çalışıyoruz. Şaşılık ameliyatları ise daha nadir oluyor. Çünkü şaşılık çok çok yaygın görülen bir problem değil. Oda ayda 1 veya 2 tane geliyor uygun ise ameliyata alıyoruz. Hastalarımız sonuçlardan memnun takiplerini ve damlalarını yapıyorlar. İmkân her şeydir. İmkânsızlıklar içinde de bir şeyler yapmaya çalışırsınız ama size imkân sunulduğu zaman elinizden gelenin de fazlasını yapmaya çalışırsınız. Bu bir ekip çalışması bunun içerisinde hasta yakını da dâhildir. Biz ameliyatımızı ne kadar başarılı yapsak da takip süreçleri ise hasta yakınlarının sorumluluğunda, hastalarımızın takipleri çok önemli ve takiplerinin devam etmesi gerekli” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR

28 Ocak 2020 Salı

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