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Afyonkarahisar'da Termal ve Sağlık Turizmi Çalıştayı gerçekleşti

İHA

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) tarafından Afyonkarahisar'da sağlık turizmine yönelik Termal Turizm ve Sağlık Turizmi çalıştayı düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Termal ve Sağlık Turizmi Çalıştayı gerçekleşti

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) tarafından Afyonkarahisar'da sağlık turizmine yönelik Termal Turizm ve Sağlık Turizmi çalıştayı düzenlendi.
Bir otelde düzenlenen çalıştaya, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez, İGEME Genel MüdürüMurat Işık, Fuar Hastanesi Başhekimi Şükrü Yücel, Afyonkarahisar termal otel temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.
İGEME Genel Müdürü Murat Işık'ın açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda, sağlık ve termal turizm sorunlarının ele alındı. Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ise konuşmasında, misafir turistotel ilişkisine değinerek otellerin yıllık ağırladığı turist kapasitesi, termal otellerdeki kalite sistemi, sağlık alanlarındaki yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Tanır, Afyonkarahisar'daki termal otellerin sağlık turizm kapsamında eksilerini ele alarak sözlerini sonlandırdı.
İGEME yetkilisi Murat Ateş ise konu ile ilgili açıklamalarına, Afyonkarahisar'da sadece 2 özel kuruluşun yurt dışından gelen hastaları kabul etme yetkisinin olduğunu belirterek bu sayısının artması gerektiğinin altını çizdi.
İGEME Derneği Başkanı Yavuz Yıllık ise, sağlık ve termal turizm sorunlarının ve sıkıntılarını aşma konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini, genel anlamda Afyonkarahisar'ın kültür, turizm ve sağlıkla ilgili alanlarda broşürlerinin çok sayıda dillerde hazırlandığını belirtti. Hazırlanan broşürlerin ise çoğunun Rusya bölgesine dağıtıldığını ifade eden Başkan Yavuz Yıllık, otel işletmelerinin ve yöneticilerin birlik ve beraberlik kapsamında toparlanarak sorunların çözümü için yapacakları çalışmalarda sonuna kadar yanlarında olacaklarını belirtti. Sağlık ve termal turizmin önemine değinen Başkan Yavuz Yıllık, ülkemizin çoğu ülkeye göre daha şanslı olduğunu, turistlerin 34 saatlik uçuşlarla rahat bir şekilde Türkiye'ye gelebildiklerini belirterek bu fırsatı iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Toplantı, otel işletme yetkilileri ve proğrama katılan davetlilerin karşılıklı fikir alışverişleri ile devam etti.

AFYONKARAHİSAR

29 Ocak 2020 Çarşamba

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