3 yıldır FETÖ’den aranan kadın saklandığı evde yakalandı

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Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY kapsamında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 3 yıldır aranan bir kadın saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Çay ilçesinde FETÖ/PDY kapsamında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 2016 yılından bu yana aranan B.Ö. isimli şüpheli şahıs, Çay ilçe merkezinde saklandığı evde yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli B.Ö. hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:35

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