Kontrolden çıkan tır önüne geldiyse devirdi Yol kenarlarındaki yüksek gerilim direğini, trafik işaret levhalarını ve belediye bahçesinde bulunan aydınlatma direkleri ile çam ağaçlarını köklerinden söktü. Tır kazasını deprem oluyor sanarak dışarı çıktılar Kaza sonrası Bolvadin ilçesine yaklaşık bir saat elektrik verilmedi

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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan tır yoldan çıkarak trafik levhalarına yıkarak ağaçları yerinden söktü.

Kaza sırasında belediyedeki nikâh salonunda bulunanlar ve belediyede çalışan personeller tarafından deprem olduğu düşünülerek dışarı kaçtıkları bildirildi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen tır kazasında faciadan dönüldü. Edinilen bilgiye göre, Çay'dan Bolvadin istikametine hareket halindeki İsmail İnan yönetimindeki 10 TS 976 plakalı tır, Bolvadin Belediyesi önünde bulunan kavşağa geldiği anda şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aniden yoldan çıktı. Belediye önündeki şarampolden aşağı inen tır, yol kenarlarında bulunan yüksek gerilim direğini, trafik işaret levhalarını ve belediye bahçesinde bulunan aydınlatma direkleri ile çam ağaçlarını köklerinden söktü. Tır, belediye hizmet binasına bir metre kala dururken, kaza tam da belediye binasında bir nikâh merasimi yapıldığı anda meydana geldi.

Kaza sırasında belediyedeki nikâh salonunda bulunanlar ve belediyede çalışan personeller tarafından deprem olduğu düşünülerek dışarı kaçtıkları bildirildi.

Araç sürücüsünün yaralanmadığı kaza sonrası ilçeye yaklaşık bir saat elektrik verilmediği öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:33

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