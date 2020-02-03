Kedi donmaktan son anda kurtarıldı Köpeklerden kaçarak direğe tırmanan donmak üzere olan kediyi güvenlik görevlisi kurtardı

Afyonkarahisar’da bir direk üzerinde mahsur kalan kediyi çevredeki bir özel okulun güvenlik görevlisi direğe merdiven kurarak kendi imkânlarıyla kurtardı.

Sahipata Mahallesi’nde gece saatlerinde köpeklerden kaçan kedi kullanılmayan bir direğin üzerine çıktı. Daha sonra aşağıya inemeyen kedi sabah saatlerine kadar direk üzerinde bekledi. Çevrede bulunan bir özel okulun güvenlik görevlisi Alihan Akyol, sabah işinden çıkarken kedinin direk üzerinde olduğunu fark etti. Kediyi kendi imkânları ile kurtarabileceğini düşünen Akyol, okulda çalışan arkadaşından da yardım isteyerek direğe merdiven kurdu. Merdivene çıkarak kediyi direğin tepesinden ayaklarından tutarak kurtaran Akyol, kedinin ayaklarının donmak üzere olduğunu ve soğuktan gözlerinden yaş geldiğini fark etti. Akyol, kediyi ısınması için güvenlik kulübesine aldı.

Güvenlik Görevlisi Alihan Akyol, yaptığı açıklamada, kedinin direğin tepesinde mahsur kaldığını söyledi. Akyol şöyle konuştu;

“Gece saat 01.00 sularıydı. Çalıştığım özel kolejin önünde köpeklerin kediyi kovaladığını gördüm. Sonuçta biz insani görevimizi yapmamız gerekiyordu. Köpeklerin önüne geçtim kediyi elime alamadım kaçtı. Sonra direğin üzerine tırmandı. Yani kendini kurtardı. Kendini kurtardıktan sonra ben görev bölgeme dönmek zorundaydım öyle de yaptım. Aradan 78 saat geçti daha önce ben böyle bir şeyle karşılaşmadığım için kedinin inip inmediğini bilemiyorum. Ben indi zannetmiştim. Kedi inmemiş aşağıya. Direkte asılı kalmış. Sabah saat 08.30’da yanı 9 saat aradan sonra ben kedinin orda olduğunu fark ettim. Okul görevlimiz Niyazi Abi’nin verdiği merdivenle birisi aşağıdan tuttu bende yukarı çıktım. Şu gördüğünüz direkten kediyi kurtarıp aşağıya indim ve kedimizin eli, ayağı buz tutmuştu, gözlerinden yaş geliyordu. Neredeyse ölecekmiş. Kediyi elime aldıktan sonra güvenlik kulübeme soktum. Biraz ısınsın diye ama kaçtı.

AFYONKARAHİSAR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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