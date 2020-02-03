Belediye başkanı oğlunun nikahını kendisi kıldı

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Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, oğlu İdris Şahin ile Burçak Akyol çiftinin nikahını kendisi kıydı.

Esnaf Odası Konferans salonunda 02.02.2020 tarihinde saat 14.00’da gerçekleşen nikah töreninde İdris Şahin ile Burçak Akyol çifti atılan imzalarla hayatlarını birleştirirken genç çiftin nikahını baba Ahmet Şahin kıydı.

Nikahı kıyan Başkan Şahin, “Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde diye attığınız imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir ömür boyunca birbirinizden saygı, sadakat ve özveriyi esirgemeyin. Yolunuz açık, ömrünüz uzun olsun” diyerek evlilik cüzdanını geline verdi.

AFYONKARAHİSAR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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