Şuhut’ta ''KİKO Okuma Kulübü’’ oluşturuldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu (KİKO) öğretmenleri kitap okuma konusunda öğrencilere örnek olmak için “KİKO Okuma Kulübü”nü oluşturdu.

Öğrenciler ''KİKO Okuma Kulübü’’ projesi ile okuma alışkanlıklarını geliştirirken öğretmenler ise öğrencilere daha faydalı olmak için çalışmalarına devam ediyor. Okulun matematik öğretmeni İsmail Demirtaş, konuyla ilgili açıklamalarında, “Okumanın bireysel ve toplumsal gelişmede önemli olduğunun farkındayız. Bu etkinliğimiz ile veli ve öğrencilerimize örnek olurken yorum gücümüzü, bakış açımızı geliştiriyoruz’’ dedi.

Türkçe Öğretmeni Volkan Ertuğrul ise açıklamalarında, “Grubumuzda Türkçe öğretmenimiz İsmahan Çınar, matematik öğretmenlerimiz Hüsna Şahin, İsmail Demirtaş, Teknoloji ve Tasarı Öğretmenimiz Elif Kanmaz, İngilizce Öğretmenimiz Sinem Divarcı, Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ozan Çelik ve Müdür Yardımcımız Murat Kosku var. Öğretmenlerimiz ile birlikte öğrencilerimize model olmayı amaçlıyoruz. Grup üyeleri her ay belirledikleri kitabı okuyup okulda çay ve kahve eşliğinde değerlendirmelerini yapıyor’’ dedi.

Rehber Öğretmeni Feyza Ek yaptığı açıklamalarında, ”Çocuklar model alarak öğrenir. Bu nedenle çocukların çevrelerinde özellikle anne, baba ve öğretmenlerin çocuklardan istedikleri davranışı kendilerinin yapıyor olması gerekir. Aile ve öğretmen çocuğa söylüyor ama kendisi yapmıyor ise çocuk söyleneni değil davranışları baz alır. Bu nedenle eğitimciler olarak çocuklarımıza örnek olmaya çalışıyoruz” dedi.

AFYONKARAHİSAR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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