Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu

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Afyonkarahisar’da hurdaya ayrılmış araç ile trafiğe çıkan bir kişi yakalanarak 2 bin 473 TL idari para cezası kesildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolvadin ilçesi Kırkgöz mahallesinde yol kontrol faaliyetleri kapsamında Çay'dan Bolvadin istikametine gelmekte olan ve plakasız olduğu tespit edilen aracın tekrar geliş istikametine kaçmaya çalışması esnasında takibe alınarak yakalandı. Aracın yapılan kontrolünde hurdaya ayrılmış olduğu tespit edilirken, araca el konularak sürücüsü Ü.D.’ ye 2 bin 473 TL idari para cezası yazılarak araç trafikten men edildi.

AFYONKARAHİSAR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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