Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alandı

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Afyonkarahisar’da vatandaşlar tarafından yaralı halde buldukları kızıl şahin tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar’ın Serban kasabasında vatandaşların yaralı halde bulduğu kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelleri tarafından teslim alındı. Kızıl şahin, ekipler tarafından tedavisi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Merkezine teslim edildi.

AFYONKARAHİSAR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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