Başkan Bozkurt’tan başsağlığı mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, rejim unsurları trafından İdlib’de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Recep Bozkurt, mesajında, ’’İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonrası çıkan çatışmada şehit düşen 8 askerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Acımız büyüktür. Türk milletimiz bu acıyı göğüsleyecek güçtedir. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Güçlü Türkiye için birlik ve beraberlik çerçevesinde el ele vererek bu zor günleri atlatmamız lazım. Bu duygu ve düşüncelerle şehit düşen 8 askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum'' ifadelerine yer verdi.

AFYONKARAHİSAR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:28

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.