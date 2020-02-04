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Sandıklı şehidini bekliyor

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi, İdlip'te rejim unsurlarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler arasında bulunan Ulş. Uzm. Onb. Gökhan Orhan'ın cenazesini bekliyor.

Sandıklı şehidini bekliyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi, İdlip’te rejim unsurlarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler arasında bulunan Ulş. Uzm. Onb. Gökhan Orhan’ın cenazesini bekliyor.
İlçenin Kusura köyü nüfusuna kayıtlı olan Şehit Gökhan Orhan Sandıklı’da defnedilecek. Cenaze töreni için şehidin Ece mahallesindeki evinin önünde, Sandıklı Ulu Cami'de ve Sandıklı Belediye Meydanında hazırlıklar tamamlandı. Yapılacak törene katılmak isteyen Sandıklı ve köyleri ile diğer ilçelerden çok sayıda vatandaş erken saatlerde meydanda toplandı, Sandıklı Türk bayrakları ile donatıldı.
Şehit cenazesi, Sandıklı Ulu Cami'de ikindi namazına müteakip Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.

AFYONKARAHİSAR

04 Şubat 2020 Salı

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