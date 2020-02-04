Afyonkarahisarlı şehit son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan memleketinde toprağa verildi Acılı anne hastaneden gelip oğlunu son yolculuğuna uğurladı

İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan topçu atışı neticesinde şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Çavuş Gökhan Orhan, memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 8 askerden Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinden kortej eşliğinde alınarak, memleketi Sandıklı ilçesindeki Ece Mahallesi’nde bulunan baba ocağına getirildi. Şehit Orhan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu ambulanstan indirilerek helallik alındı. Bu sırada babası Ali ve ağabeyi Abdullah Orhan şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra tekbirler eşliğinde tekrar ambulansa bindirilen Şehit Piyade Onbaşı Gökhan Orhan ilçe merkezindeki Ulu Cami'ye getirildi. Daha önce oğlunun şehit haberini aldığı sırada fenalık geçiren ve hastanede tedavi altına alınan şehidin annesi Fatma Orhan hastaneden ambulansla getirildi. Oğlunun cenaze törenine katılan acılı anne, cenaze töreni öncesi tabutun yanında oturarak dakikalarca gözyaşı döktü.

Şehit Orhan’ın öz geçmişi okunurken cenaze namazı öncesi törene katılanlardan helallik alındı. Daha sonra İlçe Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından cenaze namazı kıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası dua edilirken şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında Sandıklı İlçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehidin cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri, Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Av. Ali Özkaya, Av. İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili, Mehmet Taytak, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahit, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

AFYONKARAHİSAR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:31

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