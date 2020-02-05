TRT Çocuk’un en sevilen çizgi filmlerinden akıllı tavşan Momo ve Doru’nun tiyatro gösterileri 30 Ocak2 Şubat tarihleri arasında Park Afyon’da gerçekleşti.



Sevilen karakterler, minik izleyicileri ile bu sefer televizyon yerine tiyatro sahnesinde buluştu. Park Afyon Alışveriş Merkezi, Afyon’da ilk kez TRT Çocuk’un lisanslı oyunlarını minik izleyicilerle buluşturarak düzenlediği birbirinden güzel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 3031 Ocak’ta akıllı tavşan Momo, 12 Şubat’ta Doru, çocuklara tiyatro sevgisini aşılamak için geldi. Peşlerindeki kötü adamlardan kaçan Doru ve Karatay’ın maceralarını anlatan Doru, çocukları eğlendirirken yeni şeyler öğretti. Tavşan Momo ise pasta festivali için yaptığı hazırlıklar ve Şarkılı Ormanı’nda geçirdiği maceralarla keyifli bir müzikal sundu. Katılımın ücretsiz olduğu gösteri, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

AFYONKARAHİSAR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:30

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