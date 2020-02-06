Şuhut'lu sporcuların Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası başarısı Gülşen Oynağanlı 35 kilogramda Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Hisarspor'lu sporcuları 2.'lik ve 3.'lük madalyalarını kazandı.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na Türkiye'nin dört bir tarafından toplam 3 bin sporcu katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi. Turnuvanın üçüncü gününde Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü sporcuları Gülşen Oynağanlı 35 kilogramda Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonu olurken, Serra Oğuz ise 32 kilogramda 2.'ci oldu. 35 kilogramda Ebrar Eroğlu Türkiye 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Şampiyonada dereceye giren sporcuların başarıları memleketleri Şuhut ilçesinde büyük bir sevinçle karşılandı. Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü Başkanı Abdullah Zeybek konu ile ilgili açıklamalarında, ''Çok sevinçliyiz şuan da sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan sporcularımız bizleri sevince boğdu. Kazanmak çalışmakla ve azimle meydana geliyor. Biz de büyük bir iştahla çalışmalarımızı sürdürerek başarıyı elde ettik. İlçe Kaymakamımız Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanımız Recep Bozkurt ve takımımızın Wushu Öğretmeni Alper Mete'nin bu güzel başarıda emekleri ve anlatılamayacak kadar büyük olduğu için teşekkürlerimi canı gönülden sunuyorum. İnşallah birlik ve beraberlik çerçevesinde daha güzel başarılara imza atacağımızı hissediyorum'' ifadelerine yer verdi.

AFYONKARAHİSAR 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:29

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