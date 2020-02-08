Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu, 6 gözaltı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'e kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çobanlar ilçesinden Bolvadin ilçesine eroin sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ÇobanlarBolvadin karayolunda güvenlik önlemi alarak şüpheli şahısları takibe aldı. Ekiplerin sıkı takibi sonrası M.B., M.K., İ.B., E.L., M.G. ve Y.K.K. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında 20 gram eroin maddesi ile 1.37 gram metamfetamin maddesi çıktığı bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Emniyetteki işlerinin ardından Bolvadin Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:33

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.