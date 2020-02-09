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Eksi 14 derecede havuz keyfi

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai Kaplıcaları'nda bir taraftan karın keyfini çıkaran tatilciler, diğer taraftan da termal havuzlara giriyor.

Eksi 14 derecede havuz keyfi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai Kaplıcaları'nda bir taraftan karın keyfini çıkaran tatilciler, diğer taraftan da termal havuzlara giriyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 14 derecelere kadar düşmesiyle kaplıca bölgesi beyaz örtüyle kaplanırken, yerli ve yabancı tatilciler açık termal havuz kenarlarında biriken kar altında 42 derecelik termal havuzlarda yüzmenin keyfini yaşıyor. Kaplıca misafirlerinin ortamdan oldukça mutlu olduğunu belirten Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği Başkanı (SANHÜSADER) Ahmet Yılmaz Yavuz, “Termal sıcaklık havuzlarda 42 derece, dışarısı ise eksi şuan 8, eksi 14 arasında. Hissedilen ise eksi 17 dereceler civarında. Misafirler bundan mutlu. Havuzun içerisi 42 derece, giriyorsunuz açık havadasınız, dışarısı ise eksi 17 derece. Buharlar ile birlikte havuza giriyorsunuz. Güzel bir ortam oluşturuyor ve misafirlerimiz mutlu oluyor. Gelen misafirlerimizin çoğu kar görmemiş, Antalya, Alanya, Mersin bölgesinden gelen misafirlerimiz var. Böyle bir havayı gördükleri zaman mutlu oluyorlar. Orta Anadolu’da yaşayan bizler nasıl sahile gittiğimiz zaman güneşten, denizden mutlu oluyor isek onlar da bu bölgeye geliyorlar. Demek ki Türkiye öyle bir coğrafya ki dört mevsimi en güzel şekilde yaşayan bir yer” dedi.

“Termal turizm sadece kışın değil, her mevsim yapılır”
Afyonkarahisar bölgesindeki termal otellerin tamamının yüzde 85 dolu olduğunu dile getiren Yavuz şunları söyledi:
“Afyonkarahisar bölgemiz termal turizmin başkenti. Sandıklı’da 3 tane 5 yıldızlı termal otel bulunuyor. Biz misafirlerimize her zaman diyoruz ki termal turizm sadece kışın değil, yazında yapılır. Nisan, Mayıs, Haziran’da da yapılır. Bu aylarda bizim bölgemizde termal turizmde hava çok güzel oluyor, dışarısı güzel oluyor ve termal havuzların kullanımı daha güzel oluyor. Eylül Ekim daha farklı bir hava yaşanıyor. Çünkü yaprakların sararıp renklerini değiştirdiği bir dönemde geçiriyoruz. Misafirlerimizin sadece kış aylarında değil, termal turizmi diğer aylara da yaymasını istiyoruz. Bu yüzden termal turizmi önemsiyoruz. Çünkü 12 ay boyunca bacasız bir fabrika ve istihdama destek sağlıyor.”

AFYONKARAHİSAR

09 Şubat 2020 Pazar

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