Akdağ’da yaban hayvanlarına yemleme desteği Yaban ördeklerinden kendilerini yemleyen personele sıcak karşılama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akdağ’da yaban hayvanlarına yemleme desteği Yaban ördeklerinden kendilerini yemleyen personele sıcak ...

İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü tarafından Akdağ Tabiat Parkı'ndaki yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Akdağ’da yaban hayvanlarına yemleme desteği Yaban ördeklerinden kendilerini yemleyen personele sıcak karşılama

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü tarafından Akdağ Tabiat Parkı’ndaki yaban hayvanları için yem bırakıldı.
Afyonkarahisar’da sert geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelleri yetişiyor. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan ve doğal güzellikleriyle göz dolduran Akdağ Tabiat Parkı’nda yılkı atlarından kızıl geyiğe, yaban ördeğinden yaban tavşanına kadar bi çok yaban hayvanı yaşıyor. Zorlu geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine destek olmak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından yemleme çalışması yapıldı.
Yemleme çalışması esnasında yaban ördeklerinin kendilerini yemleyen personellere olan sıcak yaklaşımı renkli görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sandıklı Belediyesi kendi serasında yetiştirdiği çiçekleri kamu kurumlarına hediye ediyor
YEREL HABERLER Sandıklı Belediyesi kendi serasında yetiştirdiği ...
Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı
Tarihi Tevrat ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarihi Tevrat ele geçirildi
Tekstil Atölyesi için mülakat sınavı yapıldı Alınacak 25 kişi için müracaatçı 210 kişi heyecan dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Tekstil Atölyesi için mülakat sınavı yapıldı Alınacak ...
Başkan Koyuncu, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Koyuncu, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
Bisiklete vurmamak için otobüs durağına çarptı Sandıklı’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bisiklete vurmamak için otobüs durağına ...
Şuhutlu Fatma Keskin Türkiye Şampiyonu olarak Afyonkarahisar’ı gururlandırdı
YEREL HABERLER Şuhutlu Fatma Keskin Türkiye Şampiyonu olarak ...
Eksi 14 derecede havuz keyfi
YEREL HABERLER Eksi 14 derecede havuz keyfi
Soğuk havalar termal şelaleyi dondurdu Sandıklı'da hava sıcaklığının eksi 14 derecelerde olması 42 derece akan termal şelaleyi dondurdu
YEREL HABERLER Soğuk havalar termal şelaleyi dondurdu Sandıklı'da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X