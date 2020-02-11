Şuhut'ta yeni koronavirüs ile ilgili seminer

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Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelere yayıla yeni koronavirüs hastalığı ile ilgili Şuhut Devlet Hastanesi yönetimi tarafından seminer düzenlendi. Seminerde, virüsün bulaşma ve korunma yolları konularında sağlık personellerine bilgiler verildi. Seminer karşılıklı sorucevap şeklinde devam etti.

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