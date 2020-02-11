Afyonkarahisar’da bir haftada 116 yolcu otobüsü denetlendi 2 bin 348 şoför ve yolcuya emniyet kemeri uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afyonkarahisar’da bir haftada 116 yolcu otobüsü denetlendi 2 bin 348 şoför ve yolcuya emniyet kemeri ...

İHA

Afyonkarahisar’da bir haftada 116 yolcu otobüsü denetlendi 2 bin 348 şoför ve yolcuya emniyet kemeri uygulaması

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik yol kontrollerinde kış lastiği denetimi başta olmak üzere otobüs şoförlerinin hız ve çalışmadinlenme süreleri ile sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları denetlendi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin karışabileceği trafik kazalarını önlemek, vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla denetim yapıldı. İl genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan devlet ve il yollarında kış lastiği denetimi başta olmak üzere otobüs şoförlerinin hız ve çalışmadinlenme süreleri ile sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp, kullanmadıkları denetlendi.
2 bin 348 şoför ve yolcuya emniyet kemeri uygulaması
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrollerine ilişkin açıklamada, “Son bir hafta içerisinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 116 otobüsün kış lastiği, takoğraf kontrolü, 2 bin 348 şoför ve yolcunun emniyet kemeri kontrolü yapılmıştır. Denetimler sırasında durdurularak kontrol edilen şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs şoförlerine kış lastiğinin önemi, hız kuralları, çalışma ve dinlenme saatleri ile şoför ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında kısa bilgilendirme yapılarak çay ikramında bulunulmuştur. Güvenlik görevlilerimizce vatandaşlarımızın can ve mal kaybı ile sonuçlanan trafik kazalarını önlemeye yönelik olarak şehirlerarası yolcu taşıyan araçların denetimlerine aralıksız olarak devam edilecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şuhut'ta yeni koronavirüs ile ilgili seminer
YEREL HABERLER Şuhut'ta yeni koronavirüs ile ilgili seminer
Şuhut'ta ''Sevgi Yılı'' projesi kapsamında istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şuhut'ta ''Sevgi Yılı'' projesi kapsamında istişare ...
Sandıklı Belediyesi kendi serasında yetiştirdiği çiçekleri kamu kurumlarına hediye ediyor
YEREL HABERLER Sandıklı Belediyesi kendi serasında yetiştirdiği ...
Akdağ’da yaban hayvanlarına yemleme desteği Yaban ördeklerinden kendilerini yemleyen personele sıcak karşılama
YEREL HABERLER Akdağ’da yaban hayvanlarına yemleme desteği Yaban ...
Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı
Tarihi Tevrat ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarihi Tevrat ele geçirildi
Tekstil Atölyesi için mülakat sınavı yapıldı Alınacak 25 kişi için müracaatçı 210 kişi heyecan dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Tekstil Atölyesi için mülakat sınavı yapıldı Alınacak ...
Başkan Koyuncu, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Koyuncu, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
Bisiklete vurmamak için otobüs durağına çarptı Sandıklı’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bisiklete vurmamak için otobüs durağına ...
Şuhutlu Fatma Keskin Türkiye Şampiyonu olarak Afyonkarahisar’ı gururlandırdı
YEREL HABERLER Şuhutlu Fatma Keskin Türkiye Şampiyonu olarak ...
Eksi 14 derecede havuz keyfi
YEREL HABERLER Eksi 14 derecede havuz keyfi
Soğuk havalar termal şelaleyi dondurdu Sandıklı'da hava sıcaklığının eksi 14 derecelerde olması 42 derece akan termal şelaleyi dondurdu
YEREL HABERLER Soğuk havalar termal şelaleyi dondurdu Sandıklı'da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X