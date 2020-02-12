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(Özel) Altı gündür haber alınamayan kadın her yerde aranıyor Bir çocuk annesi kayıp kadının ...

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki bir çocuk annesi Hatice Söğütçepınar'dan 6 gündür haber alınamıyor.

(Özel) Altı gündür haber alınamayan kadın her yerde aranıyor Bir çocuk annesi kayıp kadının ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki bir çocuk annesi Hatice Söğütçepınar’dan 6 gündür haber alınamıyor.
Psikolojik sorunları olan ve İcikli köyündeki ailesinden ayrı yaşayan Hatice Söğütçepınar'ın ilçedeki Öğretmen Evi’nde kaldığı ve geçtiğimiz cuma gününden itibaren kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışmalarını genişleterek Söğütçepınar’ı ilçe genelinde arama çalışmalarına başladı. Altı gündür haber alınamayan Hatice Söğütçepınar’ın ailesi de endişeli bir bekleyiş içerisinde. Çocuklarının başına bir sorun gelebileceğini belirten baba Veli Söğütçepınar, kızını görenlerin haber vermesini istedi.
Baba Veli Söğütçepınar konu ile ilgili açıklamalarında, ‘’Kızım Öğretmen Evi’nde kalıyormuş. Altı gün önce oradan çıkmış. Müdürle görüştüm bana 'Akşamları buraya geliyordu, 23 gündür buraya gelmiyor' dedi. Oradan Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip bilgi verdim. Kızımızı görenler varsa yetkili kişilere bilgi vermeleri önemle duyurulur’’ dedi.

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