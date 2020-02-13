Sandıklı jandarma ekiplerinden cep telefonu ve emniyet kemeri denetimi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, direksiyon başında cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri konusunda sürücü denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı’nca Türkiye genelinde yapılan trafik uygulaması kapsamında, sabah saatlerinde Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sandıklı Hocalar Uşak karayolunda çift yönlü yapılan uygulamada yolcu taşıyan araçlar başta olmak üzere çok sayıda aracı denetledi. Seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere 288 lira ve emniyet kemeri takmayan sürücülere ise 132 lira cezai işlem uyguladı.

Asayiş ve trafik birimlerinde görev yapan jandarma personelinin katıldığı uygulamada, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması, emniyet kemeri takılması konularında sürücüleri bilgiler verildi. Emniyet kemerlerini takan ve trafikte cep telefonu kullanmayan sürücüler ise Jandarma ekipleri tarafından tebrik edilerek teşekkür edildi.

Uygulamadan memnuniyetini dile getiren vatandaşlar bu denetimlerin güzel olduğunu ve devam etmesini istediler.

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