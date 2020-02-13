Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde İnsülin Pompası tedavisi başladı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Selvihan Beysel, AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde verilmeye başlanan İnsülin Pompası tedavisi hakkında bilgi verdi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Selvihan Beysel, AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde insülin pompası tedavisinin başladığını söyledi. İnsan vücudunda pankreas bezinden fizyolojik olarak sürekli (bazal) ve prandial (bolus) insulin salınımı gerçekleştiğini belirten Dr. Beysel, Tip 1 diyabet tedavisinde amacın, bu fizyolojik salınımı taklit etmek olduğunu söyledi. İnsulin pompasının fizyolojiye en yakın yöntem olduğuna dikkat çeken Beysel, gün içinde saatten saate değiştirilebilen insulin infüzyonları ile farklı bolus seçeneklerinin, kan şeker düşüklüğü (hipoglisemi) riskinde azalma ve esnek yaşam koşulları sağladığını ifade etti.

Beysel şöyle konuştu:

“Tip 1 diyabetli bireylerde kan şekeri düzeyleri belirgin değişiklik gösteriyorsa veya ciddi hipoglisemi varsa insulin pompası takılabilir. Diyabetli hastalarda günde dört defadan fazla insulin yapılmasına rağmen kan şekeri düzenlenemiyorsa da insulin pompası takılabilir. İnsulin pompası takılacak hastalarımıza karbonhidrat sayımı eğitimi, diyabet eğitim hemşireleri tarafından verilmektedir. Karbonhidrat sayımı tekniğini almış olan hastalara, insulin pompası tedavisi hekim tarafından düzenlenmektedir. Kliniğimizde, ihtiyacı olan hastalar belirlenerek, insulin pompası takılabilmekte ve böylece iğne yapmak ya da pompa uygulaması için hastaların şehir dışındaki hastanelere defalarca gitmek zorunda kalmaları önlenmiştir. Hastanemiz, hastalarımız ve şehrimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz.”

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