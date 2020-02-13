Şuhut'a atanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Erel göreve başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Devlet Hastanesi'ne atanan İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Pınar Erel göreve başladı. Şuhut Devlet Hastanesi'ndeki tam zamanlı görevine başlayan 1988 doğumlu Dr. Erel'in ilk görev yeri olduğu öğrenildi.
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