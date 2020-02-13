Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği (AFSİAD) Başkanı Kadir Sayın ve yönetim kurulu üyeleri Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği’ni ziyaret etti.

AFSİAD Başkanı Kadir Sayın ziyaret sırasında dernek olarak basınla birlikte Afyonkarahisar çatısı altında sosyoekonomik anlamda neler yapabileceklerini birlikte tartışmak istediklerini kaydetti. Bu konuda bir yol haritası belirlemek istediklerinden söz eden Sayın, “Ziyaret talebimizi kabul ettiğiniz için yönetim kurulum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar’ın gelişimi, daha iyiye gitmesi için bizler iş dünyasının temsilcileri olarak, sizlerde güzide basın kuruluşlarımız olarak sürekli gayret içerisindeyiz. Malumuz olduğu üzeri kısa bir süre önce kongremizi gerçekleştirdik ve arkadaşlarımızla birlikte biz AFSİAD’ın yönetimini üstlendik. 30 yıla yaklaşan geçmişiyle AFSİAD’ın ilimiz ekonomisine, sosyal yaşamına ve toplum hayatının tüm alanlarına olan katkılarını sürdürmeye çalışacağız” dedi.

Önümüzdeki dönemde birbirinden önemli projeleri gerçekleştirme azminde olduklarını belirten Sayın, konuşmasının devamında “Bu çalışmalarımızda basın camiamızı da yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Sizlerin desteğiyle daha güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.



"AFSİAD Afyon’a artı katan sivil toplum kuruluşu”

Ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getiren Afyonkarahisar Basın Yayın Dernek Başkanı Sezer Küçükkurt, dernek olarak iş dünyasının değerli isimlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti. AFSİAD’ın göreve seçilen yeni yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyen Küçükkurt, “Yeni yönetim kurulu üyelerine görevleri hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Yeni yönetimde önceden de görev alan birçok ismin olduğunu biliyoruz. AFSİAD gelenekleri olan geçmişten bu yana Afyonkarahisar’a önemli katkıları olan sivil toplum kuruluşlarından bir tanesidir. Bu anlamda sizlerde AFSİAD çatısı altında geçmişten bugüne dek önemli hizmetlerde bulunuyorsunuz. Bu çalışmaların ilimize artı katan değerlerin bundan sonra da yeni yönetim çatısı altında Sayın Kadir Sayın’ın Başkanlığında devam edeceğine inanıyoruz. Bu anlamda basın camiası olarak bizlere düşen görevler varsa elbette işbirliği içerisinde biz de ilimizin, ülkemizin, devletimizin menfaatine olan her çalışmaya katkı sunacağımızı belirtmek isteriz. Tüm basın camiası adına AFSİAD yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

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