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Belediye personeline Kuran-ı Kerim dersleri

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kurslarda belediye personellerine Kuranı Kerim'i öğretiliyor.

Belediye personeline Kuran-ı Kerim dersleri

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kurslarda belediye personellerine Kuranı Kerim’i öğretiliyor.
Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Hayrat Vakfı ile birlikte gerçekleştirilen proje ile belediye personellerine Kuranı Kerim dersleri veriliyor. Personellerin Kuranı Kerim öğrenmelerine vesile olan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Hayrat Vakfı'na ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Belediye olarak görevlerimizin başında vatandaşlarımızın istek, dilek ve taleplerini yapmanın yanı sıra personellerimizin de maddi, manevi sorunlarını çözmek, hemşehrilerimize hizmet için daha verimli olabilmeleri adına onların eksikliklerini gidermek en büyük arzumuzdur. Bu sebeplerden dolayı gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu duymaktayız. Spor faaliyetleriyle bedensel olarak yaptığımız formun şimdide Kuranı Kerim dersleriyle İslami konularda personelimizin eksikliğini gidermek, unutmuş olanlara bilgilerini tazelemek bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Ben bu bağlamda bizlere desteklerini esirgemeyen Hayrat Vakfı’na teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

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