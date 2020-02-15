TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 4 - 922 Konyaspor: 0

TFF 2. Lig 23. hafta maçında Afjet Afyonspor, 1922 Konyaspor'u 40 mağlup etti.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Alim Kandemir xx, Kadir Kantekin xx, Vedat Hoşnam xx
Afjet Afyonspor: Anıl Atağ xx, Onur Ramazan Toprak xx, İlker Avşar xxx, Çağrı Giritlioğlu xx, Aykut Emre Yakut x, Nazmi Candoğan xxx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Semih Ceylan xx, Mehnet tayfun Dingil xx, Ali Kılıç xx, İsmet Benli xx
Yedekler: Kaan Baysalxxx, Emre Tosunxx, Ferhat Evren x
Teknik Direktör: Ferudun Özgün
1922 Konyaspor: Kadem Burak yaşar xx, Seydi Kayasoy xx, Anıl Şahin x, Alpay Cin xx (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 46 x), Celal Hanalp xx, Güray Gazioğlu xx, İbrahim Serdar Aydın xx, Seddar Karahan xx, Seyid Ahmet Han xx, Ali Ateş x, Can Demir Aktav xx
Teknik Direktör: Derviş Deniz
Yedekler: Mehmet Tuğrul Başkan, Şehmuz Evren, Adem Eren Kabak
Goller: Nazmi Candoğan (dk. 2), İlker Avşar (dk. 50), Kaan Baysal (dk. 76), İlker Avşar (dk. 82) (Afjet Afyonspor)
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