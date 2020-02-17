Afyonkarahisar’da operasyonda yakalanan 5 YPG/PKK'lı tutuklandı

Afyonkarahisar'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri yaklaşık 3 yıldır ilçe merkezinde ikamet eden yabancı uyruklu 5 kişinin Suriye'de önce terör örgütü DEAŞ, ardından YPG/PKK adına paralı militanlık yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyonda 5 şüpheliyi ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde yaşadıkları evde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, şüphelilerin YPG/PKK mensubu olduklarını gösteren fotoğraflar ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, ilçe jandarma komutanlığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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