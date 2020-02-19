Afyonkarahisar’da polise kavgalı doğum günü sürprizi!

Afyonkarahisar'da oynanan AFJET Afyonspor1922 Konyaspor karşılaşmasının devre arasında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuruna taraftar grubu, kavga serenomili doğum günü sürprizi yaptı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü memurlarından Engin Çakın, AFJET Afyonspor’un 1922 Konyaspor’u konuk ettiği maçta görevliydi. Maçın devre arasında maraton tribününde bulanan bir grup taraftar birbiriyle kavga etmeye başladı. Kavgayı ayırmak için giden Çakın'ı gören taraftar birden kavgayı durdurdu ve polis memurunun etrafından toplandı. Taraftarlar Çakın’ın doğum günü olması nedeniyle “İyi ki doğdun” tezahüratları yaparak doğum gününü kutladı. Mumları yanan pasta da gelince taraftarların kavga yapmadığını anlayan Çakın, duruma şaşırdı. Ardından Engin Çakın, mumları üfledi ve taraftarlara teşekkür etti.



Kavgaya 30 saniyede müdahale ettiler

Tribündeki hareketlilik ve kavga görüntüsü film setlerinden farksızdı, olaya kendini kaptıran gençlerin birbirlerine tekme tokat girdikleri görüntüler canlı yayınlanan maçta ekranlara yansıdı.

Tüm bu organizasyondan habersiz polis teşkilatının kavga alanına gelişi 30 saniye gibi kısa bir sürede oldu. Bu ani reaksiyon da takdir topladı. Maçın güvenlik amiri, olanları protokolden seyrederken olayın gerçek olmadığını dakikalar sonra anlayıp rahat bir nefes aldı.



“Çok mutlu oldum"

36 yaşına giren ve yaşadığı heyecanı anlatan Çakın, “Görevimiz gereği statta, taraftarların gerçekleştirebileceği olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde iken ve yeri geldiğinde yaptığımız işlemlerden dolayı taraftarın karşısında bir konumda bulunmamız gerekiyor. Devre arası çıktığını düşündüğüm olaya müdahale ederken taraftarlarımız tarafından böyle bir sürpriz yapılması beni şaşırttı ve mutlu etti. Bu durum her ne olursa olsun taraftarlarımızın bizleri ne kadar çok sevdiğini ve onların gönüllerini kazandığımızı göstermesi açısından da çok mutlu oldum ve gurur duydum” dedi.

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