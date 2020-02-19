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Afyonkarahisar'ın asırlık lezzeti 'göbekli' gün yüzüne çıktı

İHA

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Demirli köyünde yüzyıllardır yapılıp tüketilen 'göbekli' isimli lezzet gün yüzüne çıkarıldı.

Afyonkarahisar'ın asırlık lezzeti 'göbekli' gün yüzüne çıktı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Demirli köyünde yüzyıllardır yapılıp tüketilen 'göbekli' isimli lezzet gün yüzüne çıkarıldı.
Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, şehirdeki unutulan yemek kültürünü gün yüzüne çıkarıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde İhsaniye ilçesine bağlı Demirli köyünde yüzyıllardır yapılıp tüketilen 'göbekli' isimli lezzet de gün yüzüne çıkarıldı. UNESCO’nun gastronomi şehri olan Afyonkarahisar’ın ünlü lezzetlerinden haşhaş ve kaymakla yapılarak keçi peyniri ile servis edilen bu lezzetin yüzyıllardır bölgede tüketildiği belirlendi.

“Keçi peyniri ile sunuluyor”
Yörük kültürüne ait bu yemek, sunum şekliyle dikkat çekiyor. 45 dakika fırın ya da kuzinede pişen göbeklinin üzeri bıçak yardımıyla kesiliyor. İçindeki hamur didiklenerek üzerine keçi peyniri serpiştiriliyor ve daha sonra servis ediliyor.

“Haşhaş ve kaymağın yanında sevgimizi katıyoruz”
Demirli köyünde yaşayan 60 yaşındaki Dudu Şahin, göbekliyi Afyonkarahisar’a has olan haşhaş, haşhaş yağı ve kaymakla yaptıklarını söyledi. Şahin, “Şu anda göbekli yapıyoruz. Hamuru küçük parçalara ayırıyoruz. Sonra parça hamurları oklava ile açıyoruz. Açılan hamuru tepsiye dizip yağlıyoruz. Yağladıktan sonra tekrar katlıyoruz ve tepsiye koyup fırına veriyoruz. Fırına verdiğimiz Göbekli 45 dakika pişiyor. Göbeklinin içerisinde un, tuz ve su var. Tabi bunların yanında haşhaş ve yağı, kaymak kullanıyoruz. Tabi bunların yanında sevgi katıyoruz. Bir Göbekli ile 6 kişi doyar. Doyurucu bir lezzet. Şu anda yiyenler çok beğeniyorlar. Allah utandırmasın" diye konuştu.

“Ninelerimizden öğrendik”
Bölgede yüzyıllardır göbekli yapıldığını anlatan Şahin, bu lezzetin nasıl yapıldığını annesinden ve anneannesinden öğrendiğini şu sözlerle anlattı:
“Biz bunu çocukluğumuzdan beri yaparız. Annelerimizden, ninelerimizden gördük bu yemeği. Eskiden büyüklerimiz yapardı. Adı neden göbekli hiç bilmiyorum. Eskiden büyüklerimiz öyle derdi öyle kaldı. Biz de kendi çocuklarımıza öyle öğrettik."

"Göbekli, Yörük yemeği"
Göbeklinin Yörük kültürüne ait bir lezzet olduğuna vurgu yapan Şahin, “Bu bir Yörük yemeği. Bu lezzet İhsaniye’nin Demirli ve Basırlar köyünde vardır. Bu lezzet sadece Afyon’a özel bir lezzettir. Diğer yerler pek bilmez. Aşağı köyümüze gidin bakın bu lezzeti bilmezler" dedi

İstanbul Okan Üniversitesinde ders konusu olacak
Göbeklinin tadına bakan İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. İlkay Gök, bu lezzeti çok beğendiğini ve gastronomi bölümü öğrencilerine bu lezzetin nasıl yapıldığını derslerde öğreteceklerini ifade etti. Gök, şöyle konuştu:
“Çok lezzetli. Çok beğendim. Tok karnına bile bunu bitirebiliriz şu anda. Öğrencilerimize bu lezzetli öğreteceğiz. Hocalarımız bu konuda uzmanlar. Gidince bunu öğreteceğiz. Afyon yemeklerini eğitimlerimize alıp öğrencilerimize öğreteceğiz. Haşhaş ve kaymak ile yağ dengesi çok güzel. Bana çok güzel geldi. Peynirle de tamamladı. Tok karnına yiyebilirim diye bu yüzden söyledim. Bu lezzet yediriyor.”

“Mükemmel bir lezzet”
Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fikret Soner ise “Mükemmel bir lezzet. Hamurun tekniğini de öğrenmiş olduk burada. Keçi peyniri ile birlikte harika bir lezzet. Afyon’a dair bir çok hammadde var. Bu yüzden çok değerli bir lezzet. Hem hikayesi olan bir yemek. İkincisi onu yapan kişinin bize gururla onu sunması, her bir malzemesini anlatması ve onda hissettiği gurur beni çok etkiledi. Şehrin halkı gururla bu işi yapıyorsa, bunu sindirmişse, bunu alıp götürmeye başlamışsa Afyon’u gastronomide zaten kimse tutamaz” dedi.
Öğretim Görevlisi Arif Akdaş da bu yemeği çok sevdiğini, keçi peynirinin dünyada çok değerli olduğunu ve her iki lezzetin bir araya gelmesiyle eşsiz bir lezzetin ortaya çıktığını kaydetti.

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