Şuhut'lu karateciler madalyalara doymuyor

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Afyonkarahisar'da düzenlenen Okullararası Yıldızlar Karate turnuvasında Şuhut'lu 7 minik sporcu madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan Afyonkarahisar Karate İl Temsilciliğinin katkıları ile düzenlenen karate turnuvası, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda gerçekleşti. Turnuvaya Afyonkarahisar ilçelerinden yaklaşık 130 minik sporcu katılırken dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuvaya 7 sporcu ile katılan Şuhut ekibinden 1'inci Yaren Şeker, Elif Aydoğmuş, Eda Gökdemir, Bahar Guzelova 1. olurken, Semihanur Soytürk 2., Zeynep Ceylan ve Esma Sevim 3. olarak turnuvayı tamamladı. Turnuvada madalya alan minik sporcular Şuhut ilçesinde sevince neden oldu.

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