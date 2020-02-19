Başkan Koyuncu, Yunak’ı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Koyuncu, Yunak’ı ziyaret etti

İHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Konya'nın Yunak ilçesini ziyaret etti.

Başkan Koyuncu, Yunak’ı ziyaret etti

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Konya’nın Yunak ilçesini ziyaret etti.
Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu bu hafta ziyaretini Yunak İlçesine yaptı. Koyuncu, Yunak Belediye Başkanı Emre Demirhan’ı, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ile beraber makamında ziyaret edip iki komşu ilçenin ortak tarafları, sorunları ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da Jeotermal Enerji Teknoloji Çalıştayı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Jeotermal Enerji Teknoloji ...
Bağımsız belediye başkanı AK Parti’ye geçti, rozetini Erdoğan taktı Afyonkarahisar'da AK Parti’nin belediye sayısı 35’e yükseldi
YEREL HABERLER Bağımsız belediye başkanı AK Parti’ye geçti, rozetini ...
Jandarma timlerinden trafik semineri
YEREL HABERLER Jandarma timlerinden trafik semineri
Şuhut'lu karateciler madalyalara doymuyor
YEREL HABERLER Şuhut'lu karateciler madalyalara doymuyor
Afyonkarahisar'ın asırlık lezzeti 'göbekli' gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'ın asırlık lezzeti 'göbekli' gün ...
Afyonkarahisar’da polise kavgalı doğum günü sürprizi!
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da polise kavgalı doğum günü sürprizi!
Çaldığı malzemeleri kamyonete yüklerken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı malzemeleri kamyonete yüklerken yakalandı
Vahşi cinayetin zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin zanlısı tutuklandı
Şuhut’ta kitap fuarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Şuhut’ta kitap fuarına yoğun ilgi
CHP Sandıklı yönetimi, Başkan Çöl'ü ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP Sandıklı yönetimi, Başkan Çöl'ü ziyaret etti
Öldürülen kadının evi sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Öldürülen kadının evi sessizliğe büründü
Afyonkarahisar'da aranan kadın ölü bulundu Dursiye Sağlam’ın cinayet zanlısı suçunu itiraf etti Öldürdükten sonra yakmaya çalışmış
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da aranan kadın ölü bulundu Dursiye ...
Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti
Bolvadin'de işçi servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Bolvadin'de işçi servisleri denetlendi
İdlib’e insani yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER İdlib’e insani yardım malzemesi gönderildi
Tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı
Sazak Mahallesi sakinleri Başkan Mustafa Çöl’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Sazak Mahallesi sakinleri Başkan Mustafa Çöl’ü ...
Afyonkarahisar’da operasyonda yakalanan 5 YPG/PKK'lı tutuklandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da operasyonda yakalanan 5 YPG/PKK'lı ...
Sandıklı’da tuz odası ve doktor balıklar ilgi görüyor Kaplıcalarda tuz odası ve doktor balıklara yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sandıklı’da tuz odası ve doktor balıklar ilgi ...
Sandıklı Doğa grubu Akdağ yürüyüşü gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Sandıklı Doğa grubu Akdağ yürüyüşü gerçekleştirdi
Arama Kurtarma Topluluğu üyeleri eğitimden geçti Arama ve kurtarma tatbikatları yaparak sertifika aldılar
YEREL HABERLER Arama Kurtarma Topluluğu üyeleri eğitimden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X