Başkan Koyuncu, Yunak’ı ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Konya’nın Yunak ilçesini ziyaret etti.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu bu hafta ziyaretini Yunak İlçesine yaptı. Koyuncu, Yunak Belediye Başkanı Emre Demirhan’ı, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ile beraber makamında ziyaret edip iki komşu ilçenin ortak tarafları, sorunları ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.