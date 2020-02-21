Çin’e bir kilo dahi doğaltaş gönderilemiyor Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya “Madencilik sektöründe Korona Virüsü nedeniyle yüzde 55’lik daralma var”

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Çin’deki “Korona Virüsü” nedeniyle en çok etkilenin sektörün doğaltaşa bağlı olarak mermercilik olduğunu belirterek, Çin’e 1 kilo dahi doğaltaş gönderemediklerini söyledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nin de sektörün sorunları görülüşülerek özellikle mermer ihracatı yapan firmalara ödülleri verildi. Ödül töreni sonrası Çin’deki “Korona Virüsü” nedeniyle Çin’e mermer ihracatının durduğunu belirten Ege Maden İhracatçılar Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, virüsten en çok etkilenin sektörün Türkiye gelininde madencilik sektörü olduğuna dikkat çekti.

Madencilik sektöründe yüzde yüzlük bir küçülmeden bahseden Kaya, “Şimdi tabi bu özellikle Türkiye'de en büyük darbeyi alan sektör ihracatçının yüzde 50'sini Çin'e yapan sektördür. Maden sektörüdür yani özellikle doğaltaş özellikle söylersek yüzde 3540 ihracatının tamamını Çin'e yapıyoruz. Yani Yüzde 3510'luk bir küçülme değil yüzde yüzlük bir küçülmeyle kapılar kilitleniyor. Tabii ki bu ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Ama sonuçta hayat devam ediyor ve biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kriz yönetimleri oluşturduk. Çok hızlı bir şekilde STK'lar bir araya geldi. Paydaşlarımız olan bakanlara, Ankara'ya, bakanlıklara, bürokratlara neler yapabileceğimizi en azından bu krizi çok az zararla nasıl kurtarırız ve ben burada Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Bakanlığı'nda ki tüm yetkililere bürokratlara gerçekten teşekkür ediyoruz. Derdimizi dert edindiler sahadan götürdüğümüz tüm verileri masaya koydular. Bize gerçekten mutlu edecek en azından bu travma içerisinde motive edecek sözler aldık. Bu değerli tasayı birlikte üstesinden geleceğiz. Tabi ki derdimiz dileğimiz tek şu bu kriz çok kısa süre içerisinde sonlanır” dedi.

“Sektörde 19 günde yüzde 55’lik daralma var”

Çin’e 1 kilo dahi doğaltaş gönderemediklerinin altını çizen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Kaya, “Yüzde 3540'nı ihracatını yaptığımız sektörün ve böyle bir pazarın yok olması ve en önemlisi de yerine başka bir pazar koyma şansımız yok. Çin bizden aldığı parçanın yüzde 95'inden fazlasını kendi iş tüketiminde kullanıyor. Alıp işleyip başka bir ülkeye satmıyor. Hani oraya satsa oradaki alıcılar bize döner ama maalesef böyle bir şansımız yok. Ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Bu açığı işlenmiş ürünle tabiki tamamen kapatma şansımız yok ama elimizden ne geliyorsa sektör olarak elimizden geleni yapacağız. Şuanda 1 kilo bile ihracat yok. Şimdi şöyle bir ciddi sıkıntı var Çin'in ciddi alıcıları bizim ülkemizde yerleşip kalıyorlardı. Ama yeni yıl tatillerinden dolayı Türkiye'de olan eksperler, bazı firma yetkililerinin tamamı Çin'e gitti. Şuanda dönemiyorlar. Şuanda şöyle olur muydu acaba? Kendi aramızda onlar burada olsaydı en azından blok markalanmaları ve ticareti tamam bir miktarı gönderilebilir miydi. Ama maalesef şuanda fabrikalar kapalı ve eksperlerin hiç birisi gelemiyor. Orada sistem şuanda tamamen durmuş durumda. Yani ihracatımızın deminde verdiğim gibi şuanda 1 kilo bile bugün istatistiklerini de çıkardım. 119 Şubat arasında yüzde 54.8 doğaltaş sektöründe daralma var daha 19 günde. Gidişat çok iyi değil üstesinden geleceğiz Allah büyük” dedi.

“Çin’e maske gönderdik çok sevindiler”

Çin’den en çok profesyonel maske istendiğini ve maskenin onlar için paradan daha değerli olduğunu belirten Kaya, “Tabi 1718 yıldır birlikte çalıştığımız partnerlerimiz ve dostlarımız orada. Bizim Şamen Fuarıyla da yıllardır Şamen’deki fuarın milli katılımını Ege Maden İhracatçılar Birliği olarak biz yapıyoruz. Dolayısıyla biz arayıp onlara nasıl bir elimizden ne gelebilir dediğimizde tek istedikleri şey profesyonel maske bununla ilgili maalesef inanılmaz bir şekilde zorlandık ama tüm üyelerimizi, yönetim kurulu üyelerimizi de bu işe seferber ederek biz maske gönderdik. Yaklaşık 10 bin, 20 bin civarında ama biraz daha artırmak bulmak için uğraşıyoruz. Bu çok küçük miktar bile o insanları inanın o kadar mutlu etti ki yani milyar dolarlar verselerdi inanın o kadar teşekkür etmezlerdi. Aynı zamanda da onların dertlerini dertlendiğimizi sorunlarına katkı sunma çokta iyi oldu mutlu oldular. Maske gönderdik göndermeye devam edeceğiz'' dedi.

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