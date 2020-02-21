TÜFAD Afyonkarahisar Şubesi'nden İl Emniyet Müdürü Temiz’e ziyaret

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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Keser, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ali Temiz’i ziyaret etti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Keser, Başkan Yardımcısı Ali Güneş, eski futbolcular Mehmet Dönerkaya ve Hasan Diker ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Ali Temiz’i makamında ziyaret etti. Ali Temiz’in Afyonkarahisar’da göreve başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Keser, ilde yapılan TÜFAD faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi.

Ziyarette Mustafa Keser tarafından Müdür Temiz’e, A Milli Futbol Takımı'nın tarihindeki ilk forması hediye edildi.

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