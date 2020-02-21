PTT indirimli yöresel ürünler kampanyasının süresini uzattı

PTT, gastronomi alanında 2019 UNESCO’ya dahil olan Afyonkarahisar’ın yöresel lezzetlerini ülkenin dört bir yanına götürebilmek adına 3 ay süren yöresel indirim kampanyasının süresini uzattı.

Afyonkarahisar halkının yoğun istek ve talepleri üzerine PTT Afyonkarahisar Baş Müdürlüğü yöresel ürünler kampanyasının 1 ay süreyle tekrar uzatıldığını açıkladı. PTT Baş Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Afyonkarahisar’ımız, marka şehir olma yolunda hızla emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda; Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü olarak kampanyamıza halkımızdan alınan yoğun talep ve teveccüh nedeniyle bugünden itibaren 1 ay süreyle kampanyamızı uzatmış bulunuyoruz. Şehrimizin coğrafi işaret tescili almış marka değerleri olan lokum, sucuk, haşhaş, Patatesli köy ekmeği ile ekmek kadayıf gönderilerini tüm vatandaşlarımız yüzde 30 indirimli gönderebileceklerdir” denildi.

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