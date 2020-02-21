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PTT indirimli yöresel ürünler kampanyasının süresini uzattı

İHA

PTT, gastronomi alanında 2019 UNESCO'ya dahil olan Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini ülkenin dört bir yanına götürebilmek adına 3 ay süren yöresel indirim kampanyasının süresini uzattı.

PTT, gastronomi alanında 2019 UNESCO’ya dahil olan Afyonkarahisar’ın yöresel lezzetlerini ülkenin dört bir yanına götürebilmek adına 3 ay süren yöresel indirim kampanyasının süresini uzattı.
Afyonkarahisar halkının yoğun istek ve talepleri üzerine PTT Afyonkarahisar Baş Müdürlüğü yöresel ürünler kampanyasının 1 ay süreyle tekrar uzatıldığını açıkladı. PTT Baş Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Afyonkarahisar’ımız, marka şehir olma yolunda hızla emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda; Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü olarak kampanyamıza halkımızdan alınan yoğun talep ve teveccüh nedeniyle bugünden itibaren 1 ay süreyle kampanyamızı uzatmış bulunuyoruz. Şehrimizin coğrafi işaret tescili almış marka değerleri olan lokum, sucuk, haşhaş, Patatesli köy ekmeği ile ekmek kadayıf gönderilerini tüm vatandaşlarımız yüzde 30 indirimli gönderebileceklerdir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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