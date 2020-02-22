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Çöken yol trafiğe kapandı

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yol çöktü. Yolda 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluştu.

Çöken yol trafiğe kapandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yol çöktü. Yolda 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluştu.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinin, Uşak ve İzmir'e ulaşımını sağlayan Yavaşlar köyü yakınlarındaki yolda, yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Yolda, 50 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte çukur oluşurken, karayolları tarafından yola uyarı levhaları konularak önlem alındı. Çöken yolun yanına tahliye yolu açılırken, karayolları ekipleri onarım çalışmalarına başladı. 1 metre derinliğinde çukurun oluştuğu yolun diğer kısımlarında ise çatlaklar meydana geldi.

Hocalar Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak yolun süresiz trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Hocalar Sandıklı karayolunun (0355) 4. kilometresi (Yavaşlar Barajı Yanı, Hocalar İlçesi Mülki sınırları içerisinde) 22.02.2020 tarihi itibarı ile yağışlı hava şartları nedeniyle Hocalar istikametine göre yolun sağ şeridinde yaklaşık 2530 metre uzunluğunda banket dahil 5 m genişliğinde, 1 metre derinliğinde çökme meydana gelmiştir. Çöken karayolu tehlike arz ettiğinden dolayı, 22.02.2020 günü saat 21.00 saatinden itibaren (Afyonkarahisar) SandıklıHocalar(Uşak) Banaz il yolu Kaymakamlık makamının talimatı ile trafiğe tamamen kapatılmıştır. Ulaşım güzergahı olarak (Afyonkarahisar ili Sandıklı İlçesi) Alagöz köyü (Hocalar ilçesi) Çepni köyü (Hocalar ilçesi) Kozluca köyü (Hocalar ilçesi) Yeşilhisar köyü ve (Uşak ili) Banaz ilçesi güzergahından ulaşım sağlanacağı, Büyük tonajlı araçların geçişlerinin yasak olduğu, trafik işaretleri ve levhalarına uyulması gerektiği önemle duyurulur" denildi.

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