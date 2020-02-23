Afyonkarahisar Valiliği: "Korona virüsü vakası bulunmamaktadır"

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Afyonkarahisar Valiliği, İran uyruklu çocukta korona virüsü şüphesine rastlanmadığını, mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine başvuran 3 yaşındaki İran uyruklu çocuğun mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, "20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilmiş, hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde yeni korona virüs (Covid19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" denildi.

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