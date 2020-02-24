Şuhut'ta muhtarlar 10 yıldır halı sahada buluşuyor

Afyonkarahisar Şuhut Muhtarlar Derneği tarafından 10 yıldır düzenlenen halı saha maçlarında muhtarlar bir araya geliyor.

Şuhut'ta muhtarlar 10 yıldır halı saha maçlarında bir araya gelmeye devam ediyor. Mahalle ve köy muhtarlarından oluşan halı saha maçlarından yaş ortalamaları 45 olmasına rağmen, muhtarlar hem stres atıyor hem de eğleniyor. Halı sahada 10 yıldır maç yaptığını belirten Efe Köyü Muhtarı Mahmut İnce, ''2010 yılında Şuhut ilçemizde mahalle ve köy muhtarlarımızdan oluşan bir takım oluşturduk. Sporun ve sporcunun yaşının olmadığını muhtarlarımızla beraber bir kez daha göstermiş olduk. Bu güzel sosyal faaliyetin tüm gençliğe ve muhtarlarımıza örnek olmasını diliyoruz" dedi.

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